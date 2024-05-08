Belediye Başkanlarının silah taşıma-bulundurma hakları

6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine göre; yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar hariç olmak üzere, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapmış bulunanlar ateşli silahları taşıyabilirler veya mesken ya da işyerinde bulundurabilirler.

Kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrasına göre; (7) numaralı bentte sayılan kişilerin edinecekleri en fazla bir adet silahın taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine göre; yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ve yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlara ikamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

Yönetmeliğin aynı maddesinin ikinci fıkrasına göre; birinci fıkranın (o) bendinde belirtilenler için 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.

Bir Dönem Belediye Başkanlığının Tespit Edilmesi

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir görüş yazısında (S: 14399437/308643, T: 30/12/2019); mahalli idareler seçimleri 5 yılda bir yapılmakta olup iki seçim arasındaki sürenin 1 dönem olarak tanımlandığı, bu kapsamda söz konusu süreyi herhangi bir sebeple tamamlayamayan kişilerin 1 dönem belediye başkanlığı yapma şartını karşılamadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır.

Kısaca, belediye başkanları görevleri süresince ve görevleri sona erdikten sonra harç ödemeksizin silah taşıma veya mesken ya da işyerinde bulundurma hakkına sahiptirler. Bu istisna bir silah için geçerli olup bunun dışında edinilecek silahlar için harç alınmaktadır. Seçimle göreve gelen belediye başkanlarına istekleri halinde bedelini kendilerinin ödeyip edinecekleri silahlarına "silah taşıma ruhsatı" izin verilir. Seçimle göreve gelen ve en az 1 dönem belediye başkanlığı yapmış olanlar da istekleri halinde silah taşıma ruhsatı alabilmektedir. Silah taşıma ruhsatları harca tabi değildir.