Belediye Başkanlarının mal bildirimi

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 2'nci maddesine göre, her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri (muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) mal bildiriminde bulunmak zorundadır. 6'ncı maddesine göre, seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde mal bildiriminin verilmesi zorunludur. 8'inci maddesine göre, belediye başkanları mal bildirimini İçişleri Bakanlığı'na verirler. Yine 8'inci maddeye göre, belediye başkanlığı görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde mal bildirimini İçişleri Bakanlığı'na verirler.

Kanunun 5'inci maddesi ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesine göre, mal bildiriminin konusunu aşağıdaki unsurlar oluşturur (kendilerine (belediye başkanlarına), eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan).

a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil).

b) Kendilerine aylık ödenenler net aylık tutarının 5 katından (belediye başkanlarına ödenen net ödenek tutarının 5 katı esas alınır) fazla değer ve tutarındaki;

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları.

2) Hisse senedi ve tahvilleri.

3) Altın ve mücevheratı.

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları.

5) Hakları.

6) Alacakları.

7) Borçları.

8) Gelirleri.

Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin mal bildirimlerinin alınması ve İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2010 tarihli ve 3834-45134 sayılı yazısında belirlenmiştir. Bu yazı gereğince; belediye meclis üyeleri mal bildirimlerini kendi belediyelerine verecekler ve verilen bu mal bildirimleri belediyelerde tutulacaktır. Belediye başkanlarının mal bildirimleri İçişleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere valiliklere verilecektir. İçişleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere valiliklerde toplanan belediye başkanlarına ait mal bildirimlerinin kapalı zarfları kesinlikle açılmayacak, gizlilik şartına uygun olarak alındığı şekliyle İçişleri Bakanlığı'na ulaştırılacaktır.

Kısaca; belediye başkanları, seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen 2 ay içinde ilk mal Bildirimlerini İçişleri Bakanlığı'na vermek zorunda olup, belediye başkanlığı görev süresinin sonu (0) ve (5) ile biten yıllara denk gelmesi halinde en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorunluluğu vardır (31 Mart 2024 seçimi döneminde 28.02.2025 tarihinde mal bildirimi yenilenecektir). Ancak bu sürelerden önce kendileri ve eşleri ile velayeti altındaki çocuklarının mal varlıklarında yukarıda belirtilen kapsamda önemli bir değişiklik* olduğunda, değişikliği izleyen 1 ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçları ile ilgili olarak ek mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

* Mal varlığındaki önemli değişiklik, net aylıklarının 5 katını aşan mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması olarak anlaşılmalıdır.