ABD'de üniversitelerde Gazze'ye destek gösterileri sürüyor

ABD'de Gazze'ye destek protestolarına Güney California Üniversitesi (USC) de katıldı. Filistin yanlısı öğrenciler, kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. Gelecek ay mezuniyet töreninin yapılması planlanan Alumni Park'a çadır kuran öğrenciler, ellerinde "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, USC Rektörü Carol Folt'u hedef alıp "Carol, Carol, saklanamazsın soykırımı destekliyorsun" slogan attı.

Polisin, öğrencilerden çadırlarını kaldırmasını istemesinin ardından öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Olaylarda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi'nin (USC) yanı sıra California Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nde de İsrail karşıtı gösteriler düzenlendiği bildirildi.