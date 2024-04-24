THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 23:36, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 23:35
Bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.