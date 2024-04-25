Bayraktar TB3 30. testi başarıyla tamamladı

30. Uçuş | Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi

Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 30. Test Uçuşu | 30th Flight Test ️ ️🚀 Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium and High-Altitude System Identification and Performance Test #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/q2YXisQJed

Türkiye son yıllarda savunma sanayisindeki büyük atılımlarla dikkat çekiyor. Geliştirdikleri yerli ve özgün SİHA'larla ihracatta dünyada zirveye yerleşen Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuşu da başarıyla tamamlandı.

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