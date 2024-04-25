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Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 08:50, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:32
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Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. Daha sonra çorba ikramının ardından sabah namazı kılındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yürüyüş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir tarafından programa katılım olduğunu söyledi.

Geceden alana geldiklerini anlatan Bak, "Amacımız bu ülke gençlerine Çanakkale destanını, Malazgirt zaferini, Dumlupınar, 30 Ağustos'taki, Sakarya'daki, 15 Temmuz'daki destanları unutturmamak, hatırlatmak. Bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, bu vatan için binlerce şehidin verildiğini anlatmak ve bunları yaşamalarını sağlamak." dedi.

Gençlerin burada şartları gördüğünü çadırlarda konakladığını aktaran Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz o atmosferi görüyor, o zamanki o mücadelenin zorluklarını yaşananları hissediyor. Amaç bu toprakların gücünü, nasıl bir mücadele verildiğini anlatmak. Bakanlık olarak bunu sürekli gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ülkenin dört bir yanından gençlerimizi Çanakkale gezileriyle buraya taşıyoruz. Rehberler, tarihçiler buradaki destansı mücadeleyi anlatıyorlar. Bu topraklar kanla yoğrulmuş, destansı mücadele var, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları o zaman mücadelede yer aldılar. Tüm dünya ve Batı medeniyetine, emperyalizme karşı büyük mücadele ortaya kondu, dünyanın en güçlü donanmaları, ordularını burada yendiler. Herkese, tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' efsanesini anlattılar, gösterdiler. Geçmişimizle tarihimizle gurur duyuyoruz."

- Yürüyüş Conkbayırı'nda sona erecek

Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olması için gençlerin vatan bilincini, ülkenin, toprağın kıymetini, bu topraklar için neler feda edildiğini, binlerce şehit verildiğini bilinmesi gerektiğini ifade eden Bak, "Filistin, Suriye, Irak, Azerbaycan'dan da askerler geldi burada şehit oldu. Bu coğrafyada güçlü kalabilmek için, güçlü bir orduya, savunma sanayisine güçlü bir yapıya sahip olunması gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlerin Çanakkale'ye gelmesini kendilerinden istediğini dile getiren Bak, "Yaşanan tarihi, destansı mücadeleyi öğrenmeleri, yaşamaları için projeler yapmamızı tavsiye ediyor. Alan başkanlığımızla beraber yeni projelerimiz de bulunuyor. Daha fazla gencimizi buraya nasıl getiririz, konaklarız, bu tarihi destansı mücadeleyi nasıl anlatırız bunula ilgili de çalışmalarımız var. Bu vatan kanla yoğrulmuştur gerçekliğini burada gençlerimize yaşatıyoruz. Devam edeceğiz. Bunlar da önemli etkinlikler."ifadesini kullandı.

Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Conkbayırı'nda sona erecek.

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