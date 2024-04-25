Motorine indirim geldi
Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüş motorine indirim olarak yansıdı. Motorin grubuna gece yarısından 1 lira 17 kuruş indirim geldi. 25 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Akaryakıt fiyatları kaç lira?
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 08:59, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:00
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,17 lira indirim geldi.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,97 TL'ye, Ankara'da 41,87 TL'ye, İzmir'de 42,12 TL'ye geriledi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 43,49 TL
Motorin: 40,91 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 43,58 TL
Motorin: 40,97 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 44,46 TL
Motorin fiyatı: 41,87 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,72 TL
Motorin fiyatı: 42,12 TL