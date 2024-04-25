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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.753,97 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 10:04, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:05
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,88 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.753,97 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,94 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,26 ile spor oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 artışla 9.722,09 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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