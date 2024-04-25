Giresun'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Giresun'un Keşap ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 19 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 10:30, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:18
Keşap ilçesindeki Fen Lisesinin yatılı pansiyonunda kalan 19 öğrenci, sabah saatlerinde karın ağrısı ve ishal şikayetiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.