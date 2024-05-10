İşçi statüsünden mi, memur statüsünden mi emeklilik hesabı nasıl yapılmalıdır?

Soru : Merhabalar, kolay gelsin. 25.02.1971 doğumluyum.10.12.1992 tarihi girişli 4/A sigortalıyım. (Şu an toplamda 9986 prim günüm var. (9626 gün 4/A, 360 gün 4/C (Emekli Sandığı). Yaklaşık 10 sene Sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra 15.05.2023 tarihinde memur kadrosuna geçtim. Bildiğim kadarıyla 4/A'dan emekli olmak istersem son yedi sene içinde 1260 günü doldurmadan dilekçe vermem gerekiyor. Bu duruma göre;

1. 4/A'dan (SSK) emekli olmak istersem hangi tarihte dilekçe verip, hangi tarihte emekli olabilirim?



2. 1260 günü geçirip 4/C'den (Emekli Sandığı) emekli olursam maaşım düşer mi? ( Şu an 4/A Emekli maaşım 14.435,00 TL. gözüküyor.)

Detaylar/Değerlendirmeler:



Sözleşmeli iken kadroya geçenler için 1260 gün hesabında ince detay başlıklı değerlendirmelerimiz ziyaretçimizin öğrenmek istediği konuyla ilgili olup, bilgi için https://www.memurlar.net/haber/1099138/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Konunun özü:



1 Ekim 2008 tarihinden önce, yani 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında, bu çalışmalar ister işçi, ister esnaf, ister memur statüsünde olsun veya yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetler olsun fark etmeksizin farklı statülerin toplamı üzerinden emekli olunmak istendiğinde 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümleri uygulanır.



2829 sayılı Kanun hükümlerine göre de hizmet bütünleşip emekli aylığı bağlanması esnasında son 7 yıl hizmet kuralı devreye girer. Yani son yedi yıl süre olarak değil hizmet olarak değerlendirildiğinde şayet iki statü varsa 1260 gün veya daha fazla (3 yıl 6 ay) , üç statü varsa 840 gün veya daha (2 yıl 4 ay) hesabının yapılması gereklidir.



Genel olarak günümüzde işçi iken veya sözleşmeli iken memuriyete geçenler çoğunlukta olmakta, dolayısıyla da son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunmaktadır. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar.

Önemli hatırlatma olarak söylenebilecek bir durumda şudur. Son 7 yıl hizmet hesabının yine de gün olarak hesaplanması gereklidir. Son 2520 gün hizmet içerisinde son statüde şayet tam olarak 1260 gün olursa son yapılan görev statüsü üzerinden emeklilik söz konusu olur. Bunun için bu hesabın da özellikle yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır;



Soru 1: 4/A'dan (SSK) emekli olmak istersem hangi tarihte dilekçe verip, hangi tarihte emekli olabilirim?



Cevap 1- 1992 tarihli SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmaya başladığınızı anlamaktayız. Bu durumda EYT kapsamında olmaktasınız ve emekli olmak istediğinizde yaş şartı aranmadan mevcut bilgilerinize göre istediğiniz zaman emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ancak, bugün için emekli olmak istediğinizde son 7 yıl hizmetlerinizin yarısından fazlası, yani 1260 gün ve daha fazlası sözleşmeli olarak primleri işçi statüsünde ödenen hizmetlerinizin olduğu için işçi statüsünden emekli olabileceğinizi,



Şayet, memur statüsünden emekli olmak isterseniz 15/5/2023 tarihinden sonra en az 3 yıl 6 ay memur statüsünde çalışmanız gerektiğini,



Yine de memur statüsünde belirli bir süre çalışıp, yine işçi statüsünden emekli olmak isterseniz de 1260 günün hesabını aşağıda belirttiğimiz şekilde yapmanız gerektiğini söyleyebiliriz.



15/5/2023 + 3 yıl 6 ay = 15/11/2026 tarihi olur. Bu durumda sizin 15 EKİM 2026 görev aylığınızı aldıktan sonra ve 15 KASIM 2026 tarihli görev aylığınızı almadan işçi statüsünden emekli olma talebinizi vermeniz gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Bu konuda her zaman olduğu gibi bir yanlışlık olmaması açısından hizmet hesabınızı yine de Kurumunuzdan öğrenmenizi tavsiye etmekteyiz.

Soru 2- 1260 günü geçirip 4/C'den (Emekli Sandığı) emekli olursam maaşım düşer mi? (Şu an 4/A Emekli maaşım 14.435,00 TL. gözüküyor.)



Cevap 2- 5510 kapsamında memur olduğunuz için ister işçi statüsünden ister memur statüsünden emekli olma halinde emekli aylığı bağlanma sistemi aynı olacaktır. Yani prime esas kazançların ortalaması bağlanacak olan aylık tutarını önemli ölçüde etkileyen unsur olmaktadır. Ancak sitemizde de zaman zaman yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizde kişilerin SGK kesintileri, dolayısıyla da prime esas kazançlarını bilmek mümkün olmamaktadır. Yani, 5510 kapsamında olanlar için prime esas kazançlar emekli aylık tutarını önemli ölçüde etkileyen unsurdur. Bunun tamamıyla SGK ndan öğrenilmesinde fayda olacağını değerlendirmekteyiz.





