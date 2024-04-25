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Dolar/TL 32,57 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5680 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 11:16, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:12
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Dolar/TL 32,57 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 32,5451'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 32,5680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 primle 34,9850, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 40,6990'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini kaydederek ABD'de açıklanacak büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirten analistler, para piyasalarında bankanın mayısta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, haziranda faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 17, temmuzda ise yüzde 44 şeklinde fiyatlandığını bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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