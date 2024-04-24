Uzağı göremeyen sürücüler dikkat! İşte görmenin sürüş güvenliği üzerindeki etkisi

Kanal D'nin Konuştukça programında, uzağı görememenin etkileri üzerine konuşan Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, yaşanan kazalarda tepki süresinin tamamen görüşe bağlı olduğu üzerine dikkat çekti. Uzağı görememe ve görüş bulanıklığının kazalarda en önemli etken olduğunu savunan Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu sürücülerin yapabilecekleri üzerine konuştu.

Mutlaka sürüş gözlüğü kullanın

Sürüş gözlüğünün özellikle uzağı daha net görmede ve tepki süresinin düşmesinde büyük rol oynadığını söyleyen Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Sürücülerin mutlaka göz muayenesi olurken aktif olarak araç kullandıklarını ve buna göre gözlük talep edebileceklerini söyledi. Normal gözlüklerin aksine bu gözlüklerde kullanılabilecek filtrelerin de özellikle gece sürüşünde kazaları önlemekte büyük rol oynadığını belirtti.

Kalıcı çözüm için No Touch Laser

Sıklıkla yapılan TransPRK işlemlerinden birisi olan No Touch Laser (Göze Dokunmadan Lazer) olarak bilinen yöntemle kalıcı olarak göz tedavisi olunabileceğini belirten Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, bu uygulamanın göz yapısı uygun olan her türlü miyop, hipermetrop ve astigmat hastasına uygulanabileceğini söyledi. Özellikle 50 saniye gibi kısa bir sürede uygulanabilmesi ve çok kısa süren iyileşme süreci sayesinde, görüşün düzelmesi ile hayat kalitesinin ciddi şekilde yükselebileceğini söyledi.

Katarakt hastası sürücüler için çözüm Akıllı Lens

Miyop, hipermetrop ve astigmatın dışında, katarakt hastalarının da sürüş güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, katarakt hastalarının da akıllı lens çözümü ile sağlıklı görüşe sahip olabileceklerini söyledi. Özellikle trafikte aktif olarak araç kullanan katarakt hastalarının sürüş güvenliği açısından düzenli olarak göz muayenesi olmaları gerektiğini söyledi.

