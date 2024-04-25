Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor

Yüksek enflasyon birlikte artan fahiş fiyat tartışmaları gündemden düşmüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ile mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti. Denetim ekiplerinin sürekli saha olduğunu ifade eden Bolat, "Fırsatçılara izin vermeyeceğiz." dedi.

Bolat, önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerle yola devam edileceğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile ilgili yasa hükmünü geçen yıl iptal etmişti. Kararın 1 Mayıs'ta resmen yürürlüğe girecek olması nedeniyle yeni düzenlemelere kesin gözüyle bakılıyordu.

İŞTE MASADAKİ FORMÜLLER

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ile mücadele yasası için çalışmalara bir süre önce başladı.

Çalışmalar kapsamında taslak metin hazırlanırken, düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

Kanun teklifinde para cezalarının ciddi oranda artırılması bekleniyor. Ayrıca işyerinin kapatılması dahil birçok ağır ceza yer alıyor. Bakanlığın taslak metninde üst limit 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması bulunuyor.

Cezaların alt ve üst limitleri yeniden belirlenecek. Kulis bilgilerine göre cezaların üst sınırı 2 milyon liradan 11 milyon liraya yükseltilecek. 10 günlük iş yeri kapatma cezası da teklifte yer alacak.