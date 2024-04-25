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Şehit yakınının istihdamına dair önemli mahkeme kararı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi köy korucusu iken şehit olan kişinin kardeşinin 3713 sayılı Kanun kapsamında istihdamına dair önemli bir karar verdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 13:00, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:59
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Şehit yakınının istihdamına dair önemli mahkeme kararı

Köy korucusu iken şehit olanların yakınlarının kamuda istihdam hakları bulunmaktadır. 3713 sayılı Kanunun Ek 1'nci maddesi kapsamında eş, çocuk, baba veya kardeşlerinden 2 kişinin istihdam hakkı bulunmaktadır.

Mahkeme yansıyan olayda, 1. istihdam hakkından şehidin oğlu, 2. istihdam hakkından ise şehidin kardeşi yararlanmıştır. Ancak 2. istihdam hakkından yararlanan şehidin kardeşi kurum değiştirmiş ve değiştirdiği kurumda da bir zaman sonra vefat etmiştir. Vefat nedeniyle şehidin diğer kardeşi istihdam hakkından yararlanmak istemiş ancak talebi uygun görülmemiştir.

İdare mahkemesi, şehidin kardeşinin istidam hakkından yararlandırılmamasını mevzuata aykırı bulmuştur.

İstinaf incelemesinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi, şehidin kardeşi kurum değiştirdiği için, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin işlem tarihinde yürürlükte bulunan 10/7. maddesi gereğince ihdas edilen kadronun boşaldığını dolaysıyla kadronun iptal edilmesi gerektiğini belirterek idare mahkemesi kararını bozmuş ve şehidin diğer kardeşinin 3713 kapsamında istihdam edilemeyeceğine karar vermiştir.

İşte Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararı

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