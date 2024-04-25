Dışişleri'nden Şili Temsilciler Meclisi'ne tepki
Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 13:27, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:28
Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık yaptığu açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir.
Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.
Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır."