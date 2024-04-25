Bursa'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 14:11, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:05
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nın deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.