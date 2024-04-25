Yapmayın... 45 dakikalık mülakat ile öğretmen niteliği ölçülemez

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki hafta öğretmen atama sayısının ve takviminin netleşeceğini duyurdu.

Bakan Tekin, öğretmen atamasında mülakatların yapılacağını tekrar teyit etti. 45 dakikalık bir mülakat yapılacağını, kimsenin hakkının yenmeyeceğini dile getirdi.

45 DAKİKALIK MÜLAKAT İLE NİTELİK ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?

Öğretmenler, atanmadan önce 4 yıllık bir fakülteyi bitiriyor. Okulda pratik eğitimlerini tamamlıyor.

Bunların yanında, sadece KPSS'ye girmiyor. Diğer mesleklerden farklı olarak Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Alan Bilgisi Testi gibi iki büyük sınava daha girmekte.

Bunlara ek olarak bir de mülakat yapmanın öğretmenlere haksızlık olduğunu düşünüyoruz.

Sağlık Bakanlığı Hemşire, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner alırken mülakat yapmadan, KPSS puan üstünlüğüne göre atamaları yapıyor.

Dileğimiz; ülkemize bir faydası olmayan mülakatın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yapılmaması...

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Edip Üzen