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MSB'den 'Eurofighter' açıklaması: İyi bir başlangıç olacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Türkiye ziyaretinde "Türkiye'ye yönelik kısıtlamların gündeme gelip gelmediği" sorusuna yanıt verdi. Kaynaklar, "Almanya ile kısıtlamaların değil ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 14:59, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:59
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MSB'den 'Eurofighter' açıklaması: İyi bir başlangıç olacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yeni dönemde Almanya ile kısıtlamaların değil ortak çalışmaların konuşulmasının temenni edildiğini belirterek, "Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MSB kaynakları, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ankara'yı ziyaretinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağının konuşulup konuşulmadığına dair sorulara yanıt verdi.

Kaynaklar, kısıtlama sorusuna şu yanıtı verdi:

* Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

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