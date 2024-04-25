'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'

Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 'Türkiye-Kazakistan 13'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı' kapsamında gerçekleştirilen 'Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na katıldı. Forumda; Yılmaz'ın yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Oljas Bektenov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda iş insanı yer aldı.

'YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI TESPİT EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazak ve Türk milletlerinin kadim tarihleri boyunca dostane ilişkiler sürdürmüş bir ulusun iki parçası olduğunu belirterek, Türkiye'nin Kazakistan'ı bağımsızlık ilanı sonrası ilk tanıyan ülke olduğunu anımsattı. Yılmaz, "Bu yalnızca diplomatik bir ilişki başlatmanın ötesinde, tarihi ve manevi köprülerimizin de yeniden inşasına vesile olmuştur. İkili platformlarda, en üst düzeyde tesis ettiğimiz iyi ilişkileri artık çok taraflı platformlardaki birlikteliğimizle de perçinliyoruz. Bu alanda, ortak hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik en somut birlikteliğimizi Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gösteriyoruz. Kazakistan'ın dönem başkanlığını yürüttüğü Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gerek Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Bakanlar Toplantısı gerek zirve toplantıları ile ikili ve bölgesel ilişkilerimizin güncel durumunu masaya yatırıyor, yeni iş birliği alanlarını tespit ediyoruz. Bu toplantılarımızı eş zamanlı iş forumları ile taçlandırıyor, bölge ülkelerinin iş dünyalarını bir araya getirerek, yeni ufuklar geliştirmemizin önünü açıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, YÜZDE 4,5 ORANINDA BÜYÜME KAYDETTİ'

Türkiye ekonomisinin geçen yıl 1 trilyon dolar eşiğini aştığını ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Yılmaz, böylece Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin yüzde 23 oranında artış ile 13 bini geçtiğini söyledi. Yılmaz, "Türkiye, 2023 yılında Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde, yüzde 4,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece son 14 çeyrektir aralıksız büyümesini sürdürdü. Büyüme performansı açısından, ülkemiz 2023 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı. Bölgemizi etkileyen olumsuz jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, depremin yaralarının sarıldığı, küresel ticari faaliyetlerin azaldığı bir dönemde sağlanan büyüme, ekonomimizin gücünü göstermektedir" diye konuştu.

'İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ YÜZDE 20 ORANINDA ARTIRMAYI BAŞARDIK'

Yılmaz, Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hedeflerine değinerek, "Ticaret ve ekonomimizde yakaladığımız pozitif atmosferin, dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ikili ticaretimize de olumlu yansıdığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi 2023 yılında yakaladık. İkili ticaret hacmimizi yüzde 20 oranında artırmayı başardık. İki ülke olarak iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazırız. Türk müteahhitler bugüne kadar Kazakistan'da 29 milyar dolar değerinde 528 proje üstlendi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Kazakistan'ın altyapı ve üstyapısına katkı sunmaya devam edeceksiniz. Kazakistan'daki yatırımlarımız, üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da hesaba katıldığında 5 milyar dolara ulaşmaktadır. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise 1 milyar dolar civarındadır. Karşılıklı yatırımlarımızın potansiyelinin altında olduğunu, bu miktarları yeterli görmediğimizi belirtmek istiyorum. Kazak ve Türk iş insanlarının attığı yan yana daha çok kardeş imza görmek istiyoruz" dedi. Yılmaz, KEK toplantısında ikili ilişkileri güçlendirecek konuları masaya yatıracaklarını, imzalamayı planladıkları KEK protokolünün ekinde, Türk ve Kazak iş dünyalarına yol gösterici nitelikte 90 maddelik eylem planı yer aldığını kaydetti. Yılmaz, ayrıca petrol ve doğal gaz kaynakları bakımından Orta Asya'nın önde gelen ülkelerinden biri olan Kazakistan'ın sahip olduğu hidrokarbon potansiyelinin en iyi şekilde işletilmesi hususunda iş birliği gerçekleştirme arzusunda olduklarını vurguladı.

'KAZAKİSTAN UZUN VADELİ ORTAK OLMAYA HAZIR'

Kazakistan Başbakanı Bektenov ise Türkiye ve Kazakistan'ın iki önemli stratejik ortak olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda aktif olarak geliştiğini söyledi. Bektenov, Kazakistan'ın Türkiye'nin 5'inci ticari ortağı olduğunu, Türkiye'nin ise Kazakistan'ın en büyük 20 yatırımcısı arasında bulunduğunu aktardı. Kazakistan'da 6 bin 200'ün üzerine Türk işletmenin faaliyet gösterdiğini aktaran Bektenov, madencilik, metalurji, gıda, sanayi, ilaç ve diğer alanlarda toplam 2,8 milyar dolar büyük yatırım projesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Bektenov, "Türk iş dünyasıyla etkin ortaklığı daha da geliştirmek ve yatırım ilişkilerini mümkün olduğunca büyütmek istiyoruz. Bunun için gerekli kaynaklar ve fırsatlar mevcut. Yatırımların karşılıklı korunması ve teşvikine ilişkin anlaşma imzalandı" dedi.

Türk iş insanlarına, yatırımcılara ve şirketlere turizm, savunma, sanayi, yenilebilir enerji kaynakları, dijitalleşme, yenilikçi teknolojiler ve diğer alanlarda da iş birliği yapılmasını önerdiğini belirten Bektenov, Kazakistan'ın Türkiye'nin uzun vadeli ortağı olmaya hazır olduğunu; yatırımcılara ve üreticilere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.