Ayhan Bora Kaplan, Fransa'ya dükkan açmaya giderken yakalanmış

ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
MB Kararı Sonrası Şok Faiz!
MB Kararı Sonrası Şok Faiz!
Sponsorlu İçerik
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
İYİ Parti'de üst düzey istifa
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Bakanlıktan 'arı sütü' ve 'polen' kararı
Bakanlıktan 'arı sütü' ve 'polen' kararı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek
Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek
YÖK ırkçılardan rahatsız
YÖK ırkçılardan rahatsız
Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması
Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık
Bakanlık çalışmalara başladı: Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor
Bakanlık çalışmalara başladı: Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ayhan Bora Kaplan, Fransa'ya dükkan açmaya giderken yakalanmış

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Bora Kaplan'ın avukatlarından Doğan Soyaslan, müvekkilinin 7 Eylül 2023'te, "dükkan açmak amacıyla Fransa'ya gitmek üzereyken havaalanına giderken" yakalandığını, kaçmasının söz konusu olmadığını iddia etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 16:08, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:16
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edildi.

Sanık Barış Kurt'un avukatı Muhammed Hardalaç, "suç örgütü üyelerinin Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, 2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiğini" öne süren müşteki Erkan D'nin verdiği ifadelerde çelişki bulunduğunu, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Bora Kaplan'ın avukatlarından Doğan Soyaslan da müvekkilinin 7 Eylül 2023'te, "dükkan açmak amacıyla Fransa'ya gitmek üzereyken havaalanına giderken" yakalandığını, daha önce de ülke dışına gidip gelen Bora Kaplan'ın kaçmasının söz konusu olmadığını iddia etti.

Sanıklardan birbirini tanıyanların sayısının 10-15'i geçmediğini, aralarında suç ilişkisi bulunmadığını savunan Soyaslan, sanıkların, arkadaşlık, sosyal çevre ve ticari ilişkileri gereği tanıştıklarını, suç örgütü olmadıklarını öne sürdü.

Avukat Soyaslan, Erkan D'nin, Bora Kaplan tarafından kendisine işkence edildiği iddialarına ilişkin, "(Bora Kaplan kerpetenle 3-4 tane diş çekti) diyorlar. Basında da bu iddialar yer aldı. Nasıl çekecek? Kerpeteni nereden bulmuş? Olacak iş değil. Kan kaybından ölür insan." dedi.

Sanık Bora Kaplan'ın avukatlarından Umut Köroğlu ise Kaplan'ın gözaltına alınma görüntülerinin basın ve yayın organlarında yayınlanmasını eleştirdi. Avukat Köroğlu, "Darp edilmek suretiyle nasıl yaka paça alaşağı edildiğini hepimiz seyrettik. İyi ki, servis edildi." ifadesinde bulundu.

Avukat Köroğlu, kendilerinin ulaşamadığı bilgileri firari FETÖ'cülerin yaptığı yayınlardan öğrendiklerini iddia ederek, "İddianamede 'büyük abi' olduğu öne sürülen kişinin Bora Kaplan olmadığını baz kayıtları ve ifadelerle ispatladım, iddia makamı da 'büyük abi'nin Bora Kaplan olduğunu ispatlasın." diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber