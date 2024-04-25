Ayhan Bora Kaplan, Fransa'ya dükkan açmaya giderken yakalanmış

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edildi.

Sanık Barış Kurt'un avukatı Muhammed Hardalaç, "suç örgütü üyelerinin Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, 2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiğini" öne süren müşteki Erkan D'nin verdiği ifadelerde çelişki bulunduğunu, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Bora Kaplan'ın avukatlarından Doğan Soyaslan da müvekkilinin 7 Eylül 2023'te, "dükkan açmak amacıyla Fransa'ya gitmek üzereyken havaalanına giderken" yakalandığını, daha önce de ülke dışına gidip gelen Bora Kaplan'ın kaçmasının söz konusu olmadığını iddia etti.

Sanıklardan birbirini tanıyanların sayısının 10-15'i geçmediğini, aralarında suç ilişkisi bulunmadığını savunan Soyaslan, sanıkların, arkadaşlık, sosyal çevre ve ticari ilişkileri gereği tanıştıklarını, suç örgütü olmadıklarını öne sürdü.

Avukat Soyaslan, Erkan D'nin, Bora Kaplan tarafından kendisine işkence edildiği iddialarına ilişkin, "(Bora Kaplan kerpetenle 3-4 tane diş çekti) diyorlar. Basında da bu iddialar yer aldı. Nasıl çekecek? Kerpeteni nereden bulmuş? Olacak iş değil. Kan kaybından ölür insan." dedi.

Sanık Bora Kaplan'ın avukatlarından Umut Köroğlu ise Kaplan'ın gözaltına alınma görüntülerinin basın ve yayın organlarında yayınlanmasını eleştirdi. Avukat Köroğlu, "Darp edilmek suretiyle nasıl yaka paça alaşağı edildiğini hepimiz seyrettik. İyi ki, servis edildi." ifadesinde bulundu.

Avukat Köroğlu, kendilerinin ulaşamadığı bilgileri firari FETÖ'cülerin yaptığı yayınlardan öğrendiklerini iddia ederek, "İddianamede 'büyük abi' olduğu öne sürülen kişinin Bora Kaplan olmadığını baz kayıtları ve ifadelerle ispatladım, iddia makamı da 'büyük abi'nin Bora Kaplan olduğunu ispatlasın." diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.