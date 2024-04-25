Şampiyonaya giden U-18 futbolcularından tır şoförüne yardım

Karabük il sınırında TIR'ın taşıdığı ısı yalıtım malzemelerinin şiddetli rüzgar nedeniyle yola saçıldı. Yol düşen malzemeler nedeniyle trafik durdu. Bu sırada otobüsle Karabük'te yapılacak olan U-18 Türkiye Şampiyonası 1'inci Kademe müsabakalarına katılmak için yola çıkan Bolu 14 FK U-18 futbol takımı ve teknik ekip, malzemeleri toplayarak şoföre yardım etti. Malzemelerin kenara alınmasıyla trafik normale döndü.