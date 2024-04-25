Belediye ekipleri arasında arbede: Meclis üyesi kendini yere attı

CHP'li İzmit Belediyesi ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne alternatif yol açmak isterken AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı. Büyükşehir ekipleri iş makineleri ile yolu kapatırken iki belediyenin ekipleri arasında arbede yaşandı.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in inceleme için olayın yerine yaptığı ziyaret sırasında ise inanılmaz olay yaşandı. Kalabalık arasında bulunan AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Hürriyet'in yanına yaklaşmak isterken yanındaki bir kişi koluyla iterek Efe'nin yaklaşmasına izin vermedi.

Bir anda kendini yerlere atıp bağıran Efe, yuvarlanmaya başladı. Bu sırada kendisini iten kişiyi de yere düşüren Efe ayağa kalkıp kendini tekrar yere attı. Belediye Başkanı Hürriyet, yürümeye devam ederken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Başkan Hürriyet o anlara ait görüntüyü X hesabında "Oskarlık performans" başlığıyla paylaştı.

Hürriyet olay sonrası yaptığı açıklmada ise "AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe bir dokunuşla kendisini nasıl yerlere atıyor, yerdeyken nasıl çelme takarak insanları yere düşürüyor. Sonra da 'bana saldırıyorlar' diye şov yapıyor. Geldiğimiz nokta bu" dedi.

Kendi ekiplerine yönelik müdahalenin de hesabını soracağını ifade eden Hürriyet, "Fen işleri müdürüme ve çalışanlarımıza yapılan saldırının hesabını soracağım. Tüm yasal haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.