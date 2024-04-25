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Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), politika faizini uzun bir süre yüzde 50'de sabit tutacağı, faiz indirimlerine en erken yılın son çeyreği ya da 2025'in ilk çeyreğinde başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 16:25, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:26
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Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede, enflasyon raporundaki öngörülerle, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerinin birbirinin uzağında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Bürümcekçi, "Önümüzdeki dönemde ve mayıs başında yayınlanacak Enflasyon Raporu'nda bu tahminlerin değişikliğe uğrayıp uğramaması açısından aylık enflasyon eğilimi gelişmeleri ve gelecek dönem enflasyon beklentilerinin seyri önemli olmaya devam edecektir." dedi.

Finansal koşullardaki ve para politikasındaki ilave sıkılaşmanın dezenflasyon patikasına katkılarının olmasının beklendiğini belirten Bürümcekçi, maliye politikasında da ek sıkılaşma görülürse bu eğilimin güçlenebileceğini söyledi.

Bürümcekçi, "Bu doğrultuda, politika faizinde mayıs ayında da artış beklemezken, uzun süre yüzde 50 seviyesinde korunacağı düşüncesindeyiz. Bu sürenin uzunluğu ise enflasyon eğilimi ve enflasyon beklentilerinin TCMB senaryosuna uyumu gelişmelerine bağlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de "Geçen ayki sürpriz 500 baz puanlık faiz artırımının ardından TCMB'nin faizleri bugün sabit bırakması geniş çapta bekleniyordu." dedi.

TCMB'nin sıkı para politikasını gerektiği sürece sürdürme kararlılığını da yinelediğini belirten Matys, Bankanın faiz oranlarını önemli ölçüde artırarak kredibilitesinin büyük bir kısmını geri kazandığını ifade etti.

Matys, pek çok piyasa gözlemcisinin, TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki Türk para politikası yapıcılarının faiz oranlarını düşürmeye başlamak için acele etmemesi gerektiği konusunda büyük olasılıkla hemfikir olabileceğini vurguladı.

Çok sabırlı olmanın ve 2025'e iyi bir başlangıç yapmanın daha doğru olabileceğini dile getiren Matys, "Bununla birlikte, para politikası gevşeme süreci de 2024'ün sonunda başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "TCMB, şahin duruşunu teyit etti"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal de TCMB'nin politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktığını kaydetti.

TCMB'nin politika metninde sürpriz bir açıklama olmadığını dile getiren Drimal, Bankanın "şahin" duruşunu teyit ettiğini söyledi.

Manşet enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağı öngörülse de TCMB'nin gelecek aylarda politikayı daha da sıkılaştırmak zorunda kalmayacağını düşündüğünü aktaran Drimal, "TCMB, politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 50'de sabit bırakabilir, 2025'in ilk çeyreğinde politika faizinde 500 baz puanlık bir indirim olabilir." ifadelerini kullandı.

Drimal, "Cari işlemler hesabında yaşanan mevsimsel iyileşme, TCMB'nin şahin tutumunun etkisi ve artan faizler ile yabancı para girişinin etkisiyle liranın önümüzdeki aylarda dolar karşısında güçleneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

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