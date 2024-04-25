Teleferik kazasından tutuklanan Mesut Kocagöz'ün vekili seçildi

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Kocagöz'ün tutuklama kararına avukatları itiraz etti. Ancak itiraz mahkeme kararı ile reddedildi.

Antalya Valiliği, tutuklama öncesinde belediye başkan vekili seçilmediği için Kepez Belediye Başkanlığı'na yazı göndererek meclisin 25 Nisan günü toplanmasını istedi. Valiliğin çağrısı üzerine meclis bugün başkan vekili seçimi maddesi ile toplandı. Meclis toplantısını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Cavit Arı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve çok sayıda partili izledi.

'1 KİŞİ HARİÇ, 922 İLÇE, 81 İL BELEDİYE BAŞKANI GÖREVE BAŞLADI'

Toplantının açılış konuşmasını yapan meclis başkan vekili Selçuk Koçnebioğulları, "Mesut Kocagöz başkanımız 2023 yılında tüm görevlerinden istifa ederek aday oldu. Yaklaşık her iki Kepezliden birinin oyunu alarak başkanlığı kazanmıştır. Devir teslim töreninde vatanın bölünmez bütünlüğüne dair sözler verip göreve başladı. Hepimizi üzen kazanın ardından sadece bilgi alınmak için savcılık tarafından çağırılıp tutuklandı. İlk toplantımızı yapıp komisyonları belirledik. Kepez Belediyesi hesaplarındaki blokeleri kaldırmak, borçlanma kararı almak için ikinci kez toplanma kararı almıştık. İkinci toplantıyı valilik çağrısı nedeniyle başkan vekili seçmek için topladık. 15 Nisan'da 1 kişi hariç, 922 ilçe, 81 il belediye başkanı görevine başladı. Kepez'e hizmet götürmek için göreve gelen başkanımız şu an cezaevinde. İnanıyoruz ki, adalet yerini bulacak ve başkanımız kısa zaman içerisinde aramızda olacak" dedi.

'HUKUKSUZLUKLA MÜCADELEMİZDE BİZE DESTEK OLUN'

Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itirazların reddedilmesinin Kepez halkının iradesinin gaspı olduğunu söyleyen CHP Grup Sözcüsü Gökhan Yılmaz, "Başkanımız, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etmiş, sonrasında teleferik 3 denetimden daha geçmiştir. Elbette kazada sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bir sorumluluğu olmayan başkanımızın bu kaza bahane edilerek tutuklanması hukuki olmadığı gibi hiçbir siyasi anlayışa yakışmamaktır. Başkanımızın koltuğuna oturup, Kepezlilere hizmet etmesini istiyoruz. Diğer partilerin meclis üyeleri gelin, siz de bu hukuksuzluğa karşı mücadelemizde bize destek olun" diye konuştu.AK Parti Sözcüsü Süleyman Acar, "Kazanın ardından kurtarma operasyonuna katılanlara teşekkür ediyoruz. Suçluların cezalandırılmasını, suçsuzların bir an önce aklanmasını istiyoruz. İnşallah adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.Kazanın herkesi çok üzdüğünü söyleyen MHP Grup Sözcüsü Ali Baki Sarıca, "Gönül böyle bir kaza yaşanmasını istemezdi. Mesut Başkanımızın en kısa zamanda aramıza dönmesini canıgönülden destekliyoruz. 31 Mart'tan sonra oluşan iradeye saygılıyız" dedi.

AK PARTİ VE MHP ADAY GÖSTERMEDİ

Konuşmaların ardından gizli oylamanın kabinde mi yoksa sıralarda mı yapılacağına dair kısa süreli tartışıldı. Ardından CHP Grup Sözcüsü Gökhan Yılmaz, partisinin başkan vekili adayının Prof. Dr. Refik Emre Altekin olduğunu açıkladı. AK Parti ve MHP grubu ise aday göstermeyeceklerini kaydetti.Kabinde yapılan oylamada 45 meclis üyesi oy kullandı. Oyların sayımının ardından CHP Meclis Üyesi Refik Emre Altekin 28 oy alırken, 17 oy zarfı ise boş çıktı. 3'te 2 çoğunluk oy sağlanamadığı için seçim 2'nci tura kaldı. 2'nci turda yapılan oylama sonucunda Prof. Dr. Altekin 31 oy alarak başkan vekili seçildi. Altekin, 31 oyla CHP grubunun 25 meclis üyesine ek, 6 meclis üyesinden daha oy almış oldu.

'BİZİM DE EMANETİMİZ'

Seçimin ardından konuşan Emre Altekin, "Kanun ve mevzuatlara uyarak, vicdani, ahlaki ve etik değerleri dikkate alarak başkanımız en kısa zamanda göreve dönünceye kadar bu süreci aklıselim geçireceğimize inanıyorum. Aşkı ve sevdasıyla yola çıkan ve bu yolda her fırsatta çileye talip olduğunu söyleyen Mesut Başkanımızın sizlere verdiği sözleri ve icraatları yerine getirmek için meclis üyelerimizle birlikte maksimum çaba ve gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Hizmetlerde hiçbir şekilde görüş ve düşünce ayrımına fırsat vermeksizin şeffaf, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm Kepezli vatandaşlarımıza eşit hizmet sunacağız. Mesut Kocagöz Başkanım, içinde bulunduğunuz durumu ve hukuki sürecin en kısa süre için olumlu sonuçlanacağına, Kepez Belediye Meclisi olarak inancımızın tam olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Sizin başkanlığınızda yapacağımız ilk meclis toplantısını tüm meclis üyelerimizin heyecanla beklediğini, Kepez halkının size vermiş olduğu emanetin bizim de emanetimiz olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.