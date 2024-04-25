YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı

BİNANIN ESKİ VE YENİ HALİNİ YAYINLADI Arslan'ın belediye binasının eski ve yeni halini gösteren videosunda Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinin de yer alması dikkat çekti.

31 Mart seçimlerinde yüzde 36.33 ile AK Parti yönetimindeki Yozgat'ı kazanan Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

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