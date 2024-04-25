Özel kreşten çıkan 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp düştüğü sulama kanalında boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan kurum müdürü tutuklandı, kreşin sahibi ve 2 öğretmen adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 20:28, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:30
Deniz Mahallesi'nde dün, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp yan tarafta bulunan sulama kanalına düşen Tuna Miçoğulları'nın ölümüyle ilgili Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca kreşin sahibi N.K, müdür N.K. ve öğretmenler Ş.S. ile B.E. hakkında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
Jandarma, adresini belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden okul müdürü N.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.