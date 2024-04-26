26 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin İçin Özgürlük" temalı 5. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu tarafından Başbakanlık'ta resmi törenle karşılanacak. Yılmaz ve Ciolacu, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısına ve Romanya Podişor Boru Hattı Boru İndirme Töreni'ne katılacak. Cevdet Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüşecek.

(Bükreş)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de il başkanlığını, büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret edecek, Çınar Meydanı'nda halkla buluşacak, Merkezefendi ve Pamukkale belediye başkanlıkları ile Manisa'da Sarıgöl, Alaşehir ve Kula belediye başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Denizli/09.00-12.00/Manisa/13.45-17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta Devrek Belediyesine ziyaret gerçekleştirecek, Bartın'da Ulus Belediyesini, Abdipaşa, Kumluca, Kozcağız belde belediyelerini, İl Genel Meclisi Başkanlığını ziyaret edecek.

(Zonguldak/11.00/Bartın/13.30-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, "Romeo ve Juliet" oyununu izleyecek.

(İstanbul/19.30/20.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi ve TRT İspanyolcanın tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın katılımıyla "Dersimiz Futbol" projesinin tanıtım toplantısı Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın'ın da katılacağı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

(İstanbul/13.14)

3- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na altıncı gününde Kuşadası-Manisa etabıyla devam edilecek.

(Manisa)

4- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00)

5- THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya konuk olacak.

(Monako/20.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Galatasaray Ekmas-Reeder Samsunspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

7- Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.

(Rimini)