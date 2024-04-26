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Ortak Harekat Merkezi operasyonlara karışmayacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ortak Harekat Merkezinin operasyonlara karışmayacağını, istihbarat ve bilgi paylaşımında bulunacağını belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 07:36, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 07:35
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Ortak Harekat Merkezi operasyonlara karışmayacak

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştirdiği Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere oluşturulacak "Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezinin" esaslarını belirlemeye yönelik müzakerelerin Irak tarafı ile sürdürüldüğüne dikkat çeken kaynaklar, merkezin, istihbarı bilgi paylaşımında bulunacağını ifade etti. Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak destek vermeye hazır olunduğunun karşı tarafa iletildiğini belirten kaynaklar, Iraklı heyetin Türkiye'nin sınırlarda aldığı güvenlik tedbirlerini yerinde incelediklerini, sadece Türkiye-Irak sınırı değil, Irak-Suriye sınırından terörist geçişlerinin önlenmesi konusunda da teknik destek verileceğini söyledi. Kaynaklar "Irak ile başladığımız noktadan çok ilerideyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve savunma sanayisinde Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar hakkında "Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TCG ANADOLU TATBİKATTA

Öte yandan bugün başlayan ve 10 Mayıs'a kadar sürecek olan NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta gerçekleştirilen NEPTUNE STRIKE Tatbikatına TCG Anadolu da katılacak. Bu arada MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere son bir haftada 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Aktürk, 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 360'ı Irak'ın, 422'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802'ye ulaştığını açıkladı.

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