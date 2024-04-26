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Okullarda müfredat değişiyor: Yeni taslak bugün açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını bugün kamuoyu ile paylaşacak. Milli Eğitim Bakanı Tekin, "'Bu ülkenin eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek istiyorum' diyen her kim varsa https://gorusoneri.meb.gov.tr/ adresinden görüş ve önerilerini paylaşabilir." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 07:44, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 08:01
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Okullarda müfredat değişiyor: Yeni taslak bugün açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat çalışmasını tamamladı. Yeni müfredat taslağı, bakanlığın internet sitesi üzerinden bugün kamuoyu ile paylaşılacak ve bir haftalık sürede görüş ve öneriler alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığının paydaşları ya da paydaş olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğuna değinen Tekin, "Herkesle ortak çalışmak istiyoruz. 'Bu ülkenin eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek istiyorum' diyen her kim varsa üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, eğitim alanında çalışan kuruluşlar, siyasetçiler, bürokratlar ve herkese açık bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Paylaştıktan sonra biraz önce saydığım kişilerden her kim arzu ediyorsa 'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden girerek görüş ve önerilerini paylaşabilir." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin Yusuf Tekin, "İsmini "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanımladık. Evrensel modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir mdeol üretmeye çaba sarf ettik." dedi.

Yeni müfredatta bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda öğrencilere okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini belirten Bakan Tekin, "Dünyada ne öğretiliyorsa onu öğretelim bunu müfredata koyalım, ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimde kazanabileceği bilgilerin bizde yer almasının hiçbir karşılığı yok. Bütün bunları göz önünde bulundurarak müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içerisine girdik." ifadelerini kullandı.

Bir haftalık askı süresinin sonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı gelen eleştiri, görüş ve önerileri inceleyerek, müfredata son şeklini verecek.

Yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademenin birinci sınıfında devreye alınacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek.

ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Öğretmenlerin yeni programı nasıl uygulayacaklarına ilişkin soruya Bakan Tekin, "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğümüz, ilgili eğitim öğretim daireleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız, programların kesin onay sürecini tamamladığımız andan itibaren başlamak üzere öğretmen arkadaşlarımızın hizmet içi eğitim sürecine tabi tutulmalarına dair bir takvim oluşturuyor. Programlar onaylandığı an, takvim hayata geçecek ve şu andan itibaren eylül ayına kadar öğretmen arkadaşlarımızı bu anlamda yeni programın mantığı, felsefesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak çok ciddi bir hizmet içi eğitim sürecini başlatmış olacağız." cevabını verdi.

Bakan Tekin, okullarda müfredatın uygulama programlarının hayata geçirilmesi için yeni alanlar ve atölyelerin planlanacağını, yeni okul planlarında da uygulama alanlarını biraz daha ağırlıklı hale getireceklerini belirterek, "İnşallah birkaç yıl içerisinde bu süreç tamamlanır ve çocuklarımız derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulayabilecekleri uygulama atölyeleri, uygulama alanlarına da sahip olurlar." dedi.

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