Mark Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi İstanbul'da kabul edecek.

NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Rutte,, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılan görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulunacak.

Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ile Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alınacak.