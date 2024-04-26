KKM'nin faturası ne kadar?

KKM hesaplarının Merkez Bankası'na faturası 2023'te 833 milyar 420 milyar TL oldu. Bankada parası olanlara kamu kaynaklarından ödenen bu tutar, Merkez Bankası'nın 30 Nisan'da yapılacak olağan genel kurulunda ilk kez açıklanacak. KKM için Merkez Bankası'ndan 2022'de 72.8 milyar TL, bütçeden de toplam 152 milyar TL ödenmişti. Böylece, toplam fatura 1 trilyon 58 milyar 285 milyon 607 bin 467 lira oldu.

2023'te 833 milyar 420 milyon liralık ödeme

Sözcü'de yer alan habere göre Merkez Bankası 15 Nisan'da 818.2 milyarlık 2023 yılı dönem zararını açıklamış, ancak KKM zararı konusunda bilgi vermemişti.

Sözcü, KKM zararının da yer aldığı Merkez Bankası 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na ulaştı.

Raporda, KKM hesabı sahiplerine 2023'te 833 milyar 420 milyon liralık ödeme yapıldığı bilgisi, 92'nci sayfadaki kar/zarar tablosunun altında 'dip not' olarak yer aldı.

Bu veri, KKM kaynaklı zararın Merkez'in dönem zararından büyük olduğunu, KKM uygulaması yüzünden Merkez Bankası'nın kardan zarara geçtiğini ortaya koydu. Raporda KKM hesabı sahiplerine 2022'de yapılan ödemenin de 72 milyar 843 milyon lira olduğu bilgisi verildi.

KKM için bütçeden 2022'de 92.5 milyar, 2023'te de 59.5 milyar ödendi. Böylece 2 yıllık KKM yükü 1 trilyon 58 milyarı aştı.