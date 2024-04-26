YÖK'ten Doçentlik ünvanı alan öğretim elemanları hakkında karar!
Yükseköğretim Kurulundan doçentlik ünvanı almakla birlikte henüz öğretim üyesi kadrosuna atanamayan öğretim elemanlarının lisansüstü düzeyde ders verebilecekleri ve tez yönetebileceklerine karar verdi!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 09:30, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 08:51
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17 Nisan 2024 tarihinde alınan kararla; doçent ünvanı alan ancak henüz öğretim üyesi kadrosuna atanamayan kişilerin tez danışmanlığı yapabilmesinin ve lisansüstü düzeyde ders verebilmesinin önündeki engel kaldırıldı.