YÖK'ten Doçentlik ünvanı alan öğretim elemanları hakkında karar!

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17 Nisan 2024 tarihinde alınan kararla; doçent ünvanı alan ancak henüz öğretim üyesi kadrosuna atanamayan kişilerin tez danışmanlığı yapabilmesinin ve lisansüstü düzeyde ders verebilmesinin önündeki engel kaldırıldı.

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