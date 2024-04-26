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Brent petrolün varil fiyatı 89,45 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,45 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 10:29, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:17
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Brent petrolün varil fiyatı 89,45 dolar

Dün 89,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 89,45 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'den gelen güçlü talep verileri ve Orta Doğu'da "durulmayan sular" sebebiyle artış ivmesini koruyor.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu azalış, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesinde talebin güçlü seyrettiği görünümünü artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi de fiyatları yükseltici etkide bulunuyor.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı televizyon konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC Darwin'i füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Öte yandan, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarının düşmesine sebep oluyor.

Yüksek faiz oranları ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesine neden olarak petrolü diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum, petrol fiyatlarında olumsuz etki yaratıyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,94 ile 90,60 dolar aralığının direnç, 87,97 ile 86,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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