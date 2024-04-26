Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kocaali istikametinden Karasu yönüne ilerleyen E.E'nin kullandığı 54 AGG 236 plakalı otomobil, Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zahide Saatçi'ye (58) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın ile takla atan otomobil yan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saatçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ise sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan otomobildeki gaz sızıntısı nedeniyle ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak sızıntıyı kesti.

Adliye personeli olduğu öğrenilen Saatçi'nin mesai arkadaşları da kaza yerine geldi.