Hatay'da cami önünde silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir imam, sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 10:57, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:29
Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Cami önündeki saldırının ardından, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Polis ekipleri, İnci ile aralarında husumet bulunan cinayet zanlısı M.A.Ö'yü gözaltına aldı.