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'Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bölgesel işbirliğinin sürdürülmesi, ulusal ve uluslararası enerji güvenliği hedeflerimizin önemli bir parçası" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 11:14, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:15
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'Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk-Yunan Enerji Forumu'nun iki ülke arasında enerji alanında yeni fırsatlar döneminin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar ilk kez düzenlenen Türk-Yunan Enerji Forumu'na video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğindeki rolüne dikkati çeken Bayraktar, "Forumun, Türkiye ile komşumuz Yunanistan arasında enerji alanında yeni fırsatlar döneminin başlangıcı olmasını ümit ediyoruz. Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bölgesel işbirliğinin sürdürülmesi, ulusal ve uluslararası enerji güvenliği hedeflerimizin önemli bir parçası. Ortaklıkları arttırmaya kararlıyız ve hükümetler arası iş birliğinin yanı sıra özel sektör arasındaki çabaları arttırmaya değer veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sistemlerin elektrifikasyonu konusuna da değinerek, "TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) ve IPTO (Yunanistan Bağımsız Enerji Nakil Operatörü) arasındaki en son mutabakat zaptı, arzu ettiğimiz faaliyetlerin bir örneğidir. Enerji sistemlerimizin nihai olarak elektrifikasyonu ve dijitalleşmesi için bölgeyi karbonsuzlaştırma çabalarını desteklemeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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