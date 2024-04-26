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'Ayhan Bora Kaplan' davasında 8 tahliye

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada 8 sanık tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 13:07, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:42
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'Ayhan Bora Kaplan' davasında 8 tahliye

Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edildi. 12 kişinin müşteki olarak yer aldığı dosya kapsamında Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya 61 sanığın tamamı katıldı. Mahkeme başkanı, gizli tanığın beyanlarının doğruluğu aşamasında emniyetin çalışma yaparak evrak hazırladığını, avukatların inceleyebileceğini söyledi. Başkan, savcılığın gizli tanıklardan 'M7'nin kontrol tedbirlerine uymadığı için dinlenmek üzere duruşmada hazır edilemeyeceği yönünde yazı gönderdiğini belirtti. Sanık avukatları da gizli tanığın birçok insanı ilgilendirdiğini söyleyerek, 'M7'nin tanıklığının zedelendiğini vurguladı. Söz alan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluğu, tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamını talep ederek, tanıkların gelecek celse duruşmada hazır edilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ali Dönmez, Ali Şallı, Ferit Çelik, Muhittin Mert Koçoğlu, Murat Altay, Murat Sağlam, Mustafa Koç ve Oğuz Ercengiz'in tutuklukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Duruşma 20 Mayıs'a ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

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