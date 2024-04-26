Taksim terör saldırısı davasında karar

İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK'nın talimatıyla gerçekleştirilen saldırı davasında 10'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar açıklandı.

Bombayı bırakan Ahlam Albashır, 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' ve 6 kişiye karşı 'kasten öldürme' suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Albashır'a ayrıca diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verilirken,

tutuklu yargılanan 10 kişiden 4'ünün tahliyesine karar verildi.

13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti. 99 kişi de yaralanmıştı.