Bakan Bayraktar: Elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı arttı

İnfografikte ayrıca elektriğin geçen yıl martta yüzde 51,3'ünün yerli kaynaklardan üretildiği aktarılırken, geçen ay bu oranın yüzde 63,6'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak ekonomimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

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