Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 13:56, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 13:54
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, planlanan eylemlerin engellenmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.