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AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek

AK Parti, 31 Mart'taki seçim sonuçlarının ardından partideki başarısızlığı masaya yatırdı. Gözler 30 Nisan'da yapılacak MYK toplantısına çevrilirken değişimin ilk aşamasının da bu toplantıda gerçekleşeceği ve başarısızlıkta payı olan isimlerle yolların ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 14:15, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:28
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti tarihinde ilk kez bir seçimi ikinci parti olarak bitirdi. Parti, alınan başarısız sonucu masaya yatırırken TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan son gelişmeleri paylaştı.

Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programında konuşan Sözcan, seçim başarısızlığının ardından AK Parti'de bazı değişikliklerin yolda olduğunu söyleyen Ahmet Sözcan, gözlerin 30 Nisan'da gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına çevrildiğini belirtti.

"MYK'DA DEĞİŞİM OLACAK"

İşte Sözcan'ın AK Parti kulislerinden aktardığı bilgiler:

AK Parti'nin 30 Nisan Salı günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı var. O MYK toplantısı çok önemli gelişmelere gebe. Bana gelen kulis bilgilerine göre, AK Parti kaynaklarından aldığım bilgilere göre o MYK toplantısında bazı değişimler gerçekleşebilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPORLAR SUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından peş peşe toplantı yapmıştı. O toplantılarda Erdoğan'a bazı raporlar sunuldu. Seçim sonuçlarının neden böyle çıktığına ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı. O değerlendirmeler arasında ekonomideki gelişmeler, enflasyonun artması, emeklilere ek zam verilmemesi gibi faktörler ilk sıralarda yer aldı. Ancak bir de aday belirleme sürecinde yaşanan hata var mı yok mu diye değerlendirmeler yapıldı. Bu hatalarda kimlerin payı var? Bunlar masaya yatırıldı.

"EKSİĞİ OLANLAR TESPİT EDİLDİ"

Aynı zamanda propaganda dönenimde, aday tanıtım töreninde, seçmene ulaşma sürecinde eksiklikler yaşandı mı yaşanmadı mı? Bu konular değerlendirildi. Tabii eksikliği olanlar tespit edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü yapılacak MYK toplantısında faturayı bazı isimlerin önüne koymasını bekliyorum. En azından bana gelen kulis bilgileri bu şekilde. Tabii son söz Erdoğan'da. Tasarruf yetkisi AK Parti Genel Başkanı olarak da Cumhurbaşkanı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'da. Bunu yapıp yapmayacağını 30 Nisan'daki toplantıda göreceğiz.

"GENEL BAŞKAN VEKİLLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Peki nasıl bir değişiklik olabilir? Aday belirleme sürecindeki hatalarla ilgili tespitlerin yapıldığını belirttik. Tamamen kulis bilgilerine dayanarak söylüyorum. Yoksa niyetim spekülasyon yapmak, bazı isimleri tedirgin etmek değil. Ancak bana gelen kulis bilgilerine göre genel başkan vekillerinde bazı değişiklikler yapılabilir. Yerel yönetimlerde, teşkilatlarda, seçim işlerinde değişiklikler yapılabilir. Buna yönelik bir hazırlık olduğu bilgisi bana ulaştı.

DEĞİŞİMİN İLK SESİ MYK'DAN GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten yaptığı açıklamalarda kongreye kadar bazı bayrak değişimlerinin peyderpey gerçekleşeceğini söylemişti. Dolayısıyla 30 Nisan'daki MYK toplantısında o değişimin ilk aşaması gerçekleşebilir. Gözler şimdi o toplantıya çevrildi. Dediğim gibi bazı değişikliklerin olabileceğinin bana sinyali geldi. Salıya kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

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