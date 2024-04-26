Yeşil Pasaport meclis gündemine geliyor
Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından gündeme getirilen ve gazeteciler Oral Çalışlar, Hande Fırat, Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Mehmet Acet ve Sinan Burhan tarafından takip edilen gazetecilere yeşil pasaport verilmesi konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme alınacak.
Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Oral Çalışlar, Hande Fırat,
Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Mehmet Acet ile birlikte gazetecilere yeşil pasaport
verilmesi için girişimlerde bulunmuş, konu yerel ve ulusal basında gündem olmuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de gazetecilerin yeşil pasaport alabilmesi
için meclise bir teklif vermişti. Bu konu ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşme yapan gazeteci Oral Çalışırlar,
Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki haftadan itibaren bu konuyu gündem alacağını,
siyasi parti gruplarıyla görüşeceğini ve yeşil pasaport konusuna destek verdiğini
ifade etti.
Önümüzdeki günlerde yeşil pasaport konusu meclise gelecek ve gazetecilerin
ihtiyacı olan yeşil pasaport kanunlaşarak yürürlüğe girecek.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan bu konu ile ilgili kanun teklifi veren sayın İsmail Özdemir Bey'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş
Bey'e teşekkür ediyoruz. Numan Bey bu konuda duyarlılık gösterdi, gazetecilerin sorularını yakından takip ediyor, kendisine medya çalışanları adına teşekkür ediyoruz" dedi.