Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayısta ABD'ye bir ziyaret yapması bekleniyordu.

9 Mayıs'ta yapılması planlanan ziyarette Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edilmişti.

Reuters'ta ismi paylaşılmayan Türk yetkiliye dayandırılan haberde Erdoğan'ın söz konusu ziyareti ertelediği bildirildi.

NEDEN ERTELENDİ?

Yetkili, görüşmenin "Erdoğan'ın programındaki değişiklikler" dolayısıyla ertelendiğini ifade ederek yakında yeni bir tarih belirleneceğini belirtti.

GEÇEN YIL BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmişti. İki lider, son olarak geçen temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

RESMİ OLARAK DUYURULMAMIŞTI

Beyaz Saray görüşmeyi resmi olarak duyurmamıştı. Ancak ABD'li bir yetkili, mart ayı sonunda yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın iki liderin görüşmesi için 9 Mayıs tarihini önerdiğini, Ankara'nın da bunu kabul ettiğini belirtmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dün "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" demişti.