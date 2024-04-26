Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta 4 futbolcunun derbide görev alamayacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 19:36, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 20:43
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, futbol A takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır." denildi.