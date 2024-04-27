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27 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

27 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 00:01, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 00:03
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27 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nde "Nasıl Yaşadılar: Sabahattin Zaim" başlıklı programa katılacak.

(İstanbul/16.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunusemre Belediye Başkanlığı ile Şehzadeler Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Manisa/13.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da yapılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SDN Summit programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının 20. Yıldönümü Galası'na katılacak.

(Berlin/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yedinci gününde İzmir-İzmir etabıyla devam edilecek.

(İzmir)

2- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına, Kasımpaşa-Yılport Samsunspor, Fenerbahçe-Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Sivas/16.00/Hatay/19.00)

3- TFF 3. Lig gruplarında 30. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına, Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrumspor-Manisa Büyükşehir. Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/15.30/Muğla/18.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftası, Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/16.00)

6- Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.

(Rimini)

7- Galatasaray Su Topu Takımı, LEN Challenger Kupası finali rövanş maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımına konuk olacak.

(Kranj/21.00)

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