27 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına, Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrumspor-Manisa Büyükşehir. Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

2- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına, Kasımpaşa-Yılport Samsunspor, Fenerbahçe-Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SDN Summit programına iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunusemre Belediye Başkanlığı ile Şehzadeler Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

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