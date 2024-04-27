Kendisinden haber alınamayan kadın evde ölü bulundu
İstanbul Küçükçekmece'de kendisinden haber alınamayan kadın 4 katlı binanın giriş katında yaşadığı evde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 07:46, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 07:33
Olay, 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. Sokak üzerinde bulunan binada oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yakınları kendisinden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.