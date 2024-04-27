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Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 09:30, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:31
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Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler kent merkezi ile Demirköy ilçesinde yaptıkları denetimde 26 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

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