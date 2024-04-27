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Yeni haftada veri gündemi yoğun

Türkiye'de piyasalar, gelecek haftadan itibaren yoğun ekonomi gündemine odaklanacak. Ticaret Bakanlığı mayıs ayının ilk günlerinde nisan ayı ihracat rakamlarını duyuracak. TÜİK ise nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 09:44, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:45
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Yeni haftada veri gündemi yoğun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 29 Nisan Pazartesi günü nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

Endeks şubatta 99 iken martta yüzde 1 artarak 100 değerini almıştı.

Kurum, bu ayın son gününde mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile yılın ilk çeyreğine dair turizm istatistiklerini de açıklayacak.

Turizm geliri 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar olmuştu.

İhracat rakamları duyurulacak

Ticaret Bakanlığı da mayıs ayının ilk günlerinde nisan ayı ihracat rakamlarını duyuracak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacak

TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini de 3 Mayıs Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 3,16, yurt içi üretici fiyat endeksi de yüzde 3,29 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak gerçekleşmişti.

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