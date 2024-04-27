Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 684 sentetik ecza hap, 52 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram sentetik uyarıcı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira ele geçirildi.

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