Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 10:46, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:47
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 684 sentetik ecza hap, 52 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram sentetik uyarıcı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.