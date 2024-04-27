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Antalya merkezli 'Sibergöz-35' operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçu işleyenlere yönelik "Sibergöz-35" operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 11:06, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:05
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Antalya merkezli 'Sibergöz-35' operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "Sibergöz-35" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerin hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, söz konusu villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 kişiyi sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon liralık hareketlik olduğunun belirlendiğini ve operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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